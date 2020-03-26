Пхеньян, , 10:46 — REGNUM Власти Северной Кореи в течение прошлых недель обращались за срочной помощью к своим международным контактам на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией, которых цитирует газета Financial Times.

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Уточняется, что обращения были негласными и осуществлялись частным образом и касались возможности приобретения тестов на COVID-19. Отмечается, что, по официальным данным, в этой стране на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса, однако международные эксперты настороженно относятся к таким заявлениям, особенно учитывая неопределённость вокруг способности Пхеньяна точно тестировать вирус.

Как утверждает источник, знакомый с ситуацией в Северной Корее, тест на наличие коронавируса в стране прошли по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли на территорию страны из-за рубежа в январе, результаты тестов оказались отрицательными.

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«У правительства есть тесты на COVID-19, и они знают, как их использовать, но [их количество] недостаточно, поэтому [чиновники] запрашивают все организации.. чтобы поддержать их в этом отношении», — заявил один из собеседников издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ.