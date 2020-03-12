Москва, , 04:28 — REGNUM Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований», — говорится в сообщении.

Из них 500 тест-систем было передано Ирану на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число заболевших COVID-19 в Иране превысило девять тысяч человек. Среди зараженных коронавирусом нового типа оказались министр культуры Исламской Республики Али Асгаре и министр торговли страны Резе Рахмани.

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