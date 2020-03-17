Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) необходимо около $840 тыс., чтобы оказать помощь КНДР в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на представителей международной организации.

Согласно отчету о ситуации с коронавирусом в Восточной Азии и странах Тихоокеанского региона, в настоящее время собрано лишь $300 тысяч.

Тем не менее, какая именно помощь будет оказана КНДР, в документе не отмечается.

На оказание помощи странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, включая КНДР, необходимо $27,01 млн, из которых собрано лишь $5,48 млн.

По официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Тем не менее страна ввела жёсткие меры по борьбе с его распространением, включая закрытие границы.