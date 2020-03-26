Москва, , 08:42 — REGNUM 22 апреля в России будет обычным рабочим днём. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее этот день было решено сделать выходным, для того, чтобы граждане смогли принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Однако в связи с переносом сроков голосования на более поздний период из-за ситуации с распространением коронавируса, 22 апреля будет рабочим днём.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны.