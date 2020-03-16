Москва, , 14:07 — REGNUM На сегодняшний день никаких обсуждений об альтернативных датах проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ не ведётся. Об этом сегодня, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, для этого нет никаких оснований.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящее время не рассматривают, — подчеркнул Песков. — Для этого нет никаких объективных показаний».

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что дата голосования должна быть формализована указом президента. И это, по его словам, должно произойти уже в ближайшие несколько дней.

Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что голосование по поправкам к Конституции могут перенести на сентябрь, совместив его с выборами в регионах. Один из собеседников издания пояснил, что, если эпидемия коронавируса перейдёт в острую фазу, обеспечить явку на голосование, намеченное на 22 апреля, будет невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ намечено на 22 апреля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия далека от эпидемии коронавируса, поэтому пандемия пока не мешает проведению голосования. По его словам, власти каждый день наблюдают за ситуацией с распространением инфекционного заболевания, однако каких-либо оснований для отмены голосования пока он не видит.

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