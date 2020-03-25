Москва, , 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции страны. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В указе сказано:

«Установить, что дата проведения общероссийского голосования определяется отдельным указом».

Напомним, что ранее предполагалось, что всероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проведено 22 апреля. Однако все планы смешались из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая захлестнула весь мир.

Сегодня российский лидер обратился к согражданам и описал комплекс мер по поддержке населения и бизнеса в период пандемии.

Также президент заявил, что общероссийское голосование по правкам к Конституции будет перенесено на более позднюю дату.