Ашхабад, , 19:03 — REGNUM Власти Туркмении усиливают меры по борьбе с вирусом COVID-19, невзирая на то, что в стране до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая заражения местных жителей коронавирусной инфекцией, передает «Jeyhun.news».

Для того, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны заболевания, вокруг туркменской столицы и ряда других крупных городов установлены санитарные посты, на которых у всех въезжающих в населенный пункт измеряют температуру тела при помощи бесконтактных термометров.

Аналогичные меры контроля введены и в аэропортах Туркмении.

Читайте также: СМИ: за $150 в Туркмении можно избежать карантина по коронавирусу

Местные СМИ, руководство государственных и частных предприятий, а также педагоги проводят разъяснительную работу, рассказывая своим подопечным о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и необходимости соблюдать правила личной гигиены.

Также на период с 20 марта по 20 апреля 2020 года Туркмению запретили посещать иностранным гражданам, кроме дипломатов, экипажей самолетов и морских судов, а также водителей транзитного грузового автотранспорта. Помимо этого, в стране разрешили остаться иностранцам, работающим на туркменских предприятиях.

Но только при условии, что все они в обязательном порядке пройдут лабораторное обследование и получат справку о том, что не заражены коронавирусом.

Читайте также: Туркмения зарабатывает на коронавирусе — минимум $300 на каждом иностранце