Ашхабад, , 19:10 — REGNUM Прилетевших в Туркмению из-за рубежа граждан в обязательном порядке проверяют на первичные признаки коронавирусной инфекции, измеряя у них температуру сразу по прибытии в аэропорт города Туркменабата, передает «Хроника Туркменистана».

Проверка длится по четыре-шесть часов. При этом в карантин могут поместить любого прибывшего в страну авиапассажира, даже если у него не выявлено никаких отклонений в состоянии здоровья и нормальная температура тела.

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«Изоляция заключается в том, что людей заводят в отдельное помещение, куда входит полицейский, спокойно расхаживающий среди потенциальных носителей коронавируса», — уточняет издание.

Ему или присутствующему там же медицинскому работнику пассажиры дают взятки в размере $100 — $150 (7 400 — 11 100 рублей), чтобы вместо многодневного карантина получить возможность отправиться домой.

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