Ашхабад, , 00:32 — REGNUM Туркменское правительство объявило, что граждане всех стран, в которых имеются подтвержденные случаи заболевания коронавирусом COVID-19, а также туристы, недавно посетившие такие страны, обязаны пройти медосмотр по прибытии в Туркмению. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

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Американские дипломаты предупреждают, что иностранцев, которых заподозрят в том, что они могут быть инфицированы, могут поместить в принудительный карантин на неопределенный период времени.

При этом посольство США отмечает, что иностранных путешественников в Туркмении заставляют платить не менее $300 с человека за анализы и пребывание в карантине. При этом заплатить можно только наличными.

Также американские дипломаты выразили недоумение в связи с тем, что туркменские медики обязывают прибывающих в Туркмению иностранцев проходить медицинское тестирование и процедуры, не связанные с коронавирусом COVID-19.

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