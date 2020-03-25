Вашингтон, , 10:55 — REGNUM По мере снижения темпов распространения нового типа коронавируса в Соединённых Штатах необходимо постепенно переходить к восстановлению полноценного функционирования экономики страны. Такое мнение на брифинге в Белом доме высказал президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер ясно дал понять, что он хочет как можно скорее отменить ограничительные меры в области общественного здравоохранения и что его главной заботой является состояние экономики США, пишет газета The Guardian. Глава Белого дома пообещал вновь открыть Америку для бизнеса через «недели», а не месяцы.

Так, Трамп подтвердил желание к 12 апреля хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, которая из-за вспышки коронавируса была в значительной степени остановлена.

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По мнению американского лидера, отмену санитарных ограничений, введённых в США в связи с пандемией COVID-19, можно начать с Техаса. Однако, по словам Трампа, при принятии соответствующих решений он будет принимать во внимание рекомендации экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире новым типом коронавируса заражены более 400 тыс. человек. При этом в США число случаев заболевания COVID-19 уже превысило 55,2 тыс. человек. Число жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 600 человек. Наибольшее число людей погибло в Нью-Йорке — 125. На втором месте город Кинг в штате Вашингтон — 87 погибших.

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