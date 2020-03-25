Москва, , 10:14 — REGNUM Экономику США ждёт беспрецедентный коллапс со времён Великой депрессии, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он сообщил 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ситуация очень нехорошая. В глобальной экономике откровенно усиливается тренд на новую мировую рецессию, — убежден Жуковский. — Это будет суперрецессия, суперпровал. Суперкризис за последние 100 лет. Представители банка Morgan Stanley, одного из крупнейших банков с Уолл-стрит, сообщили, что, по их оценкам, американская экономика во втором квартале 2020 года может упасть аж на 30%! Если это произойдёт, то это будет беспрецедентный коллапс со времён Великой депрессии. Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса, который является одним из ключевых руководителей ФРС, заявил, что американская экономика в этом году во втором квартале рухнет на 50%».

При этом Жуковский отметил, что, как ни парадоксально, но американский доллар в этих условиях, наоборот, укрепляется и растёт, так как американская экономика при всех её дисбалансах и минусах является ключевым эмиссионным центром, и все свои кризисы и шоки США «будут сбрасывать вовне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист Forbes Ариэль Коэн заявил, что эпидемия нового коронавируса в США может погрузить страну в новую Великую депрессию и обрушить рейтинги президента США Дональда Трампа.