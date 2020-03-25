Москва, 25 марта 2020, 10:14 — REGNUM Экономику США ждёт беспрецедентный коллапс со времён Великой депрессии, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он сообщил 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом Жуковский отметил, что, как ни парадоксально, но американский доллар в этих условиях, наоборот, укрепляется и растёт, так как американская экономика при всех её дисбалансах и минусах является ключевым эмиссионным центром, и все свои кризисы и шоки США «будут сбрасывать вовне».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист Forbes Ариэль Коэн заявил, что эпидемия нового коронавируса в США может погрузить страну в новую Великую депрессию и обрушить рейтинги президента США Дональда Трампа.