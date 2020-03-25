Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Соединенные Штаты готовы выделить $6 триллионов на борьбу с коронавирусом нового типа, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на брифинге в Белом доме.

«Этот пакет станет самой крупной программой помощи в истории Соединенных Штатов», — заявил он.

По словам Кадлоу, $4 трлн будут выделены из федерального резерва, еще $2 трлн составит прямая помощь — эти средства пойдут на помощь американским семьям, авиационной промышленности и малому бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо снять ограничения на работу американских предприятий. По его словам, экономика Соединенных Штатов может не выдержать, если предприятия будут простаивать несколько месяцев.

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