Бишкек, , 18:20 — REGNUM В Киргизии будут жёстко наказывать граждан, которые попытаются нарушить правила домашнего карантина, выйдя на улицу. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба, передает «24.kg».

Согласно киргизстанскому законодательству, за такое правонарушение предусмотрены штрафы в размере: для несовершеннолетних — от 120 тысяч до 140 тысяч сомов (от 120 тысяч до 140 тысяч рублей), для взрослых — от 260 тысяч до 300 тысяч сомов (от 260 тысяч до 300 тысяч рублей).

Читайте также: В Киргизии из-за коронавируса введен режим ЧС

Также нарушителей могут лишить свободы на срок от одного года до двух лет. А если такой поступок приведет к заражению других людей, то нарушителю грозит от двух лет шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, за необоснованное повышение цен, за попытку установить монополию и за ценовой сговор предусмотрен штраф в размере от 220 до 260 тысяч сомов (от 220 до 260 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до двух лет шести месяцев.

Читайте также: Правительство Киргизии одобрило введение государственного регулирования цен