Бишкек, , 09:28 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о введении государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания, чтобы обеспечить их доступность для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Государственное регулирование будет касаться цен на пшеничную муку, хлеб, молоко, растительное масло, сливочное масло, мясо (говядина, баранина, свинина и мясо птицы), сахар, рис, макаронные изделия, куриные яйца и картофель.

В правительстве отмечают, что такое решение принято из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире и в соответствии с законом «О продовольственной безопасности».

Государственное регулирование цен на продовольствие является временной мерой и вводится на срок не более 90 календарных дней.

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