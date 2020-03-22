Бишкек, , 13:37 — REGNUM Во время совещания по поводу ввода на территории Киргизии режима чрезвычайной ситуации глава правительства республики Мухаммедкалый Абылгазиев завил, что согласно предложению совета безопасности республики, на территории Киргизии с 22 марта вводится режим ЧС сроком на один месяц. Об этом 21 марта сообщается в пресс-службе правительства Киргизии.

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Абылгазиев также сообщил, что кабинет министров приступает к реализации плана, включающего порядок действий всех государственных органов при режиме ЧС.

В частности, в данный план включены сведения о расположении блокпостов в столице Киргизии и областях, определяет маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, отражает порядок осуществления авиарейсов внутри страны работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптечных пунктов.

Глава правительства отметил, что в республике нет проблем с доставкой товаров из-за границы, в связи с чем граждане Киргизии не должны сталкиваться с дефицитом продуктов и медикаментов.

Абылгазиев подчеркнул, что особое внимание должно быть направлено на города Бишкек и Ош, а также на те районы, где есть случаи заражения вирусом COVID-19.

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Напомним, согласно последним данным в Киргизии зарегистрированы 12 случаев заражения коронавирусом.

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Отметим также, ранее премьер-министр Киргизии анонсировал из-за коронавируса недополучение в бюджет страны порядка $450 млн.