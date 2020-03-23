Москва, , 13:42 — REGNUM На сегодняшний день формат проведения саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) в режиме видеоконференции только определяется, он ещё не согласован. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля добавил, что шерпы ведут контакты относительно повестки дня. Темой встречи станет борьба с коронавирусом.

При этом песков подчеркнул, что пока рано говорить об инициативах, с которыми на саммите выступит Россия.

«Пока преждевременно об этом говорить», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия, председательствующая в «Большой двадцатке» (G20) в 2020 году, созывает чрезвычайный саммит для обсуждения ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Планируется, что он пройдёт в режиме онлайн уже на текущее неделе. Организаторы объясняют экстренность подготовки необходимостью «продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию, вызванную COVID-19».