Эр-Рияд, , 08:03 — REGNUM Саудовская Аравия, председательствующая в «Большой двадцатке» (G20) в текущем году, созывает чрезвычайный саммит для обсуждения ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Он пройдет в режиме онлайн, говорится в сообщении на сайте саммита.

Сообщается, что сейчас Эр-Рияд занят организацией мероприятия, в частности связывается с представителями стран, входящих в G20.

Планируется, что мероприятие пройдёт уже на следующей неделе. Организаторы объясняют экстренность подготовки необходимостью «продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию, вызванную COVID-19».

Днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что предложения о проведении конференц-связи лидеров стран «Большой двадцатки» в Кремле пока не получали.

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