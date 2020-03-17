Москва, , 13:33 — REGNUM В Кремле пока не получали предложения о проведении конференц-связи лидеров стран «Большой двадцатки» по ситуации с коронавирусом, заявил 17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, было ли что-то по дипканалам, но мы пока никакой более детальной информации не получали», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия — страна-председатель G20 в 2020 году — может провести в ближайшие дни саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.