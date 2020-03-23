Москва, , 08:27 — REGNUM Российские военные специалисты и оборудование доставлены в Италию самолётами Ил-76. На авиабазе «Практик де Маре» в 30 км от Рима приземлились уже семь самолётов, сообщает 23 марта Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Россия направила в помощь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса COVID-19, своих специалистов-вирусологов, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции. Авиационная группировка для оперативной доставки помощи создана министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.

Всего в Италию будут направлены восемь мобильных бригад с вирусологами и медиками, автомобильные комплексы аэрозольного обеззрараживания и медоборудование. Самолеты вылетают с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число заразившихся коронавирусом превысило 59 тыс. человек, погибли более 5,4 тыс.

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