Рим, , 21:28 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично встретит рейсы из России с врачами и оборудованием на борту. Об этом 22 марта он написал на своей странице в Twitter.

«Я поеду в Пратика-ди-Маре, чтобы совместно с оборонным ведомством и департаментом гражданской защиты встретить девять самолетов из России, доставляющие нам оборудование», — отметил чиновник.

Российская сторона доставит на итальянскую военную базу, расположенную вблизи Рима, все необходимое оборудование для борьбы с последствиями коронавируса, также сюда прибудут опытные отечественные специалисты.

Напомним, ранее 21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой итальянского правительства Джузепе Конте, в котором подтвердил свое желание оказать помощь итальянским партнерам в преодолении серьезного инфекционного кризиса.

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