Москва, , 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего по поручению президента России Владимира Путина в Италию прибудут 9 самолетов ВКС РФ, которые доставят 8 врачебно-сестринских бригад, более 100 военных специалистов-вирусологов, а также медицинское оборудование и спецтехнику для аэрозольной дезинфекции.