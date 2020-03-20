Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Личная встреча лидеров G7, которая должна была пройти в США в июне 2020 года в резиденции президента страны в Кэмп-Дэвиде, не состоится. Однако совсем она не отменяется. Как сообщили в Белом доме, из-за пандемии коронавируса COVID-19 американский лидер Дональд Трамп решил провести её в режиме видеоконференции.

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Как отмечает Daily Mail, это решение было принято на фоне закрытия странами по всему миру границ и запрета на поездки, чтобы остановить распространение коронавируса.

Кроме того, в таком же формате Трамп проведёт конференцию с лидерами крупнейших стран в апреле и мае.

«По поручению президента Трампа директор Национального экономического совета и шерпа в G7 в 2020 году Ларри Кудлоу проинформировал своих коллег-шерп, что встреча лидеров G7, которая должна была пройти в июне в Кэмп-Дэвиде, будет проведена по видеосвязи»,— сказал в своём заявлении агентству Reuters представитель Белого дома Джадд Дир.

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Как сообщало ИА REGNUM, Группа восьми (G8) перестала существовать после воссоединения Крыма с Россией — так отреагировали на это событие западные «партнёры». Сейчас организация существует в формате G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Напомним, в октябре 2019 года власти США расматривали вопрос о приглашении Российской Федерации к участию в саммите «Большой семерки», который в июне 2020 года состоится во Флориде. Однако уже в конце октября комитет по иностранным делам Палаты представителей США единогласно одобрил резолюцию с осуждением инициатив по приглашению России на следующий саммит G7.

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