Берлин, , 04:44 — REGNUM О необходимости проведения саммита G7 по вопросам борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV заявил министр здравоохранение Германии Йенс Спан, передает агентство Reuters.

По словам министра, соответствующий вопрос уже был обсужден с министром здравоохранения США Алексом Азаром. И Спан, и его американский коллега пришли к выводу о важности проведения отдельной встречи, на которой представители стран «большой семерки» смогли бы обсудить глобальные угрозы, создаваемые распространением нового вируса.

Напомним, в состав группы государств G7 входят Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и США. По состоянию на воскресенье, 2 февраля, на территории ФРГ зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Девять инфицированных выявлено на территории США.