Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Обсуждение идеи отменить Олимпийские игры в Токио проводилось на уровне G7, сообщил 19 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его словам, один из вопросов минувшего видеосаммита касался судьбы летней Олимпиады. Хотя Группа семи и не исключила вариант отмены соревнований, всё равно решение будет принимать японский премьер-министра Синдзо Абэ.

Трамп «Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьёзная».

Напомним, летняя Олимпиада 2020 года должна была проходить в Токио с 24 июля по 9 августа. В марте ВОЗ объявила о пандемии вируса COVID-19. В Японии число COVID-инфицированных превышает 1,6 тыс., три человека умерли.

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