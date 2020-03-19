Минск, , 21:42 — REGNUM Заявление президента России о восстановлении прямого сообщения с Белоруссией обнадёжило белорусскую диаспору в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», член Общественной палаты Республики Крым и Общественной Палаты Союзного Государства России и Белоруссии Роман Чегринец.

В ходе состоявшейся вчера, 18 марта встречи с общественностью Крыма и Севастополя Владимир Путин ответил на вопрос Романа Чегринца о восстановлении прямого сообщения между российским регионом и другой частью Союзного государства России и Белоруссии. Глава Российского государства предложил «не ставить в неудобное положение» Александра Лукашенко подобными вопросами.

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«Нас слова Владимира Владимировича, естественно. обнадёжили. Лично я верю в будущее Союзного Государства России и Белоруссии, я уверен, что этот проект должен состоятся и в архитектуре этого государства Крым займёт достойное место! Ну, а мы будем продолжать работать на дальнейшее сближение двух самых близких, по-настоящему братских народов — России и Белоруссии!», — сказал Чегринец, оценивая итоги состоявшейся накануне беседы.

Руководитель Белорусской автономии Крыма отметил также, что ведется переписка с белорусскими госструктурами по вопросам консульского обслуживания граждан Белоруссии в Крыму и восстановления прямого сообщения с регионом. «Белорусы Крыма» надеются узнать чёткую и однозначную позицию официального Минска по волнующих их темам.

«Мы так и не получили ответ от белорусского МИДа по поводу консульства в Крыму, хотя все сроки, определённые белорусским законодательством, уже прошли, — сказал Чегринец. — Теперь консультируемся с юристами о наших дальнейших действиях».

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