Москва, , 11:26 — REGNUM Думаю, что проблема отношения Белоруссии, то есть, в сегодняшних обстоятельствах, президента Лукашенко, к выходу Крыма из состава Украины и его воссоединению с Россией — а именно в этом суть позиции Минска по восстановлению транспортного сообщения с полуостровом — более многогранна и не сводится только к желанию выстраивать добрососедские отношения с Украиной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 марта, комментируя объяснение президента РФ Владимира Путина.

«Тем более что точнее надо было бы сказать, что речь идёт об отношениях не с Украиной, а с Киевом, с киевской властью, а это разные вещи.

Как бы то ни было, зададим себе вопрос: разве у России нет желания выстраивать добрососедские отношения с Украиной? Конечно, есть!

Но Москва пошла навстречу ясно выраженной воле населения Крыма потому, что понимает: поставь во главу угла позицию сегодняшнего правительства Украины, украинской элиты, и нормальных отношений между нашими странами не будет никогда. Более того, не будет нормальной жизни и для народа Украины.

Вот здесь, как раз, и находится ещё одна болевая точка. Поддержав волеизъявление народа Крыма, Россия в строгом соответствии с международным правом, с документами ООН способствовала осуществлению права народов на самоопределение. Для сегодняшнего Минска это право — пустой звук. Хотя сама Белоруссия в своём сегодняшнем качестве существует только благодаря осуществлению именно этого права.

Так почему же всё-таки Александр Лукашенко, упирая на некую «экономическую нецелесообразность», не хочет сегодня поддержать это право? Почему не хочет откликнуться на призыв белорусов из российского Крыма? Чего он боится? Только ли испортить отношения с Киевом? Думается, что нет, не только и не столько.

Да и сам президент Лукашенко не раз говорил, что его позиция по Крыму могла бы быть иной, возьмись Москва компенсировать Белоруссии все издержки его признания частью России для отношений Белоруссии с Западом. То есть боится он, на самом деле, реакции Запада!

Тогда встает следующий вопрос: в Минске очень активно продвигают идею независимости Белоруссии и одновременно её дружеских отношений с Россией, но что же это за независимость и что же это за дружба, когда в принятии политических решений Белоруссия действует с оглядкой на позицию Запада — США, НАТО, ЕС?

Кстати говоря, и к народному характеру белорусского государства в связи с этим сюжетом встают серьёзные вопросы», — пояснил Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, между Крымом и Белоруссией нет транспортного сообщения по политическим причинам — Александр Лукашенко выстраивает отношения с Украиной, заявил на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин.

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