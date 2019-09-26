Минск, , 12:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Крым не войдет в состав Украины. Об этом он сказал 26 сентября на пресс-конференции в Минске, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Белорусский лидер ответил на вопрос украинской журналистки, возможен ли вариант, что Россия «вернет» Крым Украине.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — заявил Александр Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года, после того, как в результате государственного переворота на Украине была ликвидирована законная власть в государстве. Жители полуострова провели референдум, на котором более 95% граждан поддержали вхождение Крыма в состав России.