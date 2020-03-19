Минск, , 14:17 — REGNUM Туристы из Белоруссии, которые возвращались на родину транзитом через Москву, столкнулись с проблемами и не могут попасть на самолёты в аэропорту «Внуково». Об этом сообщила директор департамента по туризму министерство спорта и туризма республики Ирина Воронович.

«Люди, которые прилетают в «Шереметьево» и «Домодедово», могут вернуться в Минск, с «Внуково» есть вопросы», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Воронович добавила, что минспорта Белоруссии в срочном порядке направило в правительство письмо с предложением решить вопрос с возвращением граждан Белоруссии вместе с российскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская госавиакомпания «Белавиа» с 18 марта прекратила выполнение полётов в ряд российских городов — в Москву (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Такое решение было принято «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».

Добавим, что, по данным портала TUT. by, в настоящее время за границей находится около 8 тыс. белорусских туристов, выезжавших по путевкам турфирм. Больше всех их в Египте, но есть они также в Таиланде, Индии, Камбодже и на Бали.

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