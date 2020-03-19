Минск, 19 марта 2020, 12:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко заняться вопросом возвращения домой граждан России, которые застряли в Польше, сообщило 19 марта информационное агентство БелТА.
Заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в Белоруссии, Лукашенко обратился к главе администрации президента:
Лукашенко подчеркнул, что как бы ни складывались отношения с российскими властями, граждане России являются братьями и им следует помочь. Он также потребовал привлечь к эвакуации граждан России МИД Белоруссии и министерство внутренних дел.
Напомним, ранее власти Белоруссии помогли 70 гражданам Украины вернуться из Франции к себе домой.
Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко считает психозом реакцию людей на эпидемию коронавируса.
Читайте также: Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом психозом