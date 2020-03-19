Минск, , 12:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко заняться вопросом возвращения домой граждан России, которые застряли в Польше, сообщило 19 марта информационное агентство БелТА.

Заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в Белоруссии, Лукашенко обратился к главе администрации президента:

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на Родину», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что как бы ни складывались отношения с российскими властями, граждане России являются братьями и им следует помочь. Он также потребовал привлечь к эвакуации граждан России МИД Белоруссии и министерство внутренних дел.

Напомним, ранее власти Белоруссии помогли 70 гражданам Украины вернуться из Франции к себе домой.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко считает психозом реакцию людей на эпидемию коронавируса.

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