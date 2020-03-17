Минск, , 14:37 — REGNUM Белорусская госавиакомпания «Белавиа» с 18 марта прекращает выполнение полётов ряд российских городов. Об этом говорится в распространённом сегодня, 17 марта официальном сообщении белорусского госмонополиста.

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Авиакомпания не будет осуществлять полёты в Москву (аэропорт Жуковский), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Такое решение принято, сообщила «Белавиа», «в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом».

Пассажиры могут вернуть билеты белорусскому авиаперевозчику.

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