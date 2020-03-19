Минск, , 12:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал действия России и других стран, закрывших границы в условиях пандемии коронавируса. Это абсолютная глупость, заявил белорусский лидер 19 марта на заслушивании доклада об эпидемиологической обстановке в стране.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию», — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, границы закрываются выборочно, а ситуация, когда люди не могут вернуться в свои страны, создана в мире искусственно.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белоруссии назвал пандемию коронавируса «психозом».

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