Минск, , 12:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус психозом и не намерен отказываться от этого мнения.

«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — цитирует его БелТА.

Лукашенко выразил уверенность, что «это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти приняли решение о временном ограничении на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года.

В свою очередь власти Белоруссии с сегодняшнего дня из-за коронавируса ограничивают число пунктов отдыха, питания и АЗС для иностранцев, проезжающих транзитом.

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