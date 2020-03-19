Минск, 19 марта 2020, 12:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус психозом и не намерен отказываться от этого мнения.
«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — цитирует его БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что «это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти приняли решение о временном ограничении на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года.
В свою очередь власти Белоруссии с сегодняшнего дня из-за коронавируса ограничивают число пунктов отдыха, питания и АЗС для иностранцев, проезжающих транзитом.
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