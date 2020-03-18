Лондон, , 15:48 — REGNUM Российские прогосударственные средства массовой информации якобы развернули кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает Financial Times со ссылкой на «закрытый доклад» ЕС.

Отмечается, что российские СМИ якобы распространяют неверные данные о том, как западные страны борются с распространением коронавируса. Цель кампании — «распространение паники и страха, попытка разделить европейское общество».

Как говорится в докладе, основными распространителями дезинформации по коронавирусу в Европе являются аккаунты в социальных сетях, ранее писавшие об акциях «желтых жилетов» во Франции.

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Кроме того, считают авторы «закрытого доклада», как пишет Financial Times, в этих аккаунтах также говорится о том, что основными виновниками происходящего сейчас являются капиталисты, получающие выгоду от эпидемии.

Отметим, что никаких подтверждений этому, кроме некоего «закрытого доклада», британское агентство не представило.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США стартуют испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда клинические испытания в Китае еще не начались, что вызывает целый ряд вопросов.

Так, по словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, геном нового коронавируса имеет рукотворные правки, которые известны и которые уже запечатлены на соответствующих снимках.

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