Москва, , 14:59 — REGNUM Эпидемия коронавируса на сегодняшний день не получила широкого распространения в России благодаря экстренным жёстким мерам и особенностям географии страны. Однако это не означает, что вспышка не последует позже. Так ситуацию комментирует обозреватель китайского информационного агентства Jin10.

По состоянию на 16 марта в России было зарегистрировано 93 подтвержденных случая заболевания, однако случаев массового заражения новой пневмонией не было. Как в стране с населением более 140 миллионов человек, граничащей как с Китаем, так и с Европой, которая в настоящее время является центром эпидемии, так мало подтверждённых случаев пневмонии, вызванной коронавирусом?

Во-первых, российские инициативы по запрету въезда в страну иностранных граждан носят достаточно «скорый» и «грубый» характер. К примеру, правительство РФ с самого начала придавало большое значение распространению коронавируса по всему миру. Еще 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что ввиду особой опасности заболевания разрешено депортировать инфицированных иностранцев и вводить карантинные меры.

Во-вторых, из-за низкой плотности населения распространение вируса на большей территории России проходит медленнее по сравнению с Китаем или густонаселенными странами Европы. Как известно, для передачи заболевания необходим контакт с переносчиком, поэтому данное утверждение не относится к городам с большой численностью населения, где контактирование неизбежно без карантинных мер.

Наконец, Россия является централизованной страной, и президент способен быстро координировать внутренние противоэпидемические меры, что приводит к скорой реализации на местах.

Тем не менее, несмотря на нынешнюю контролируемую ситуацию с вирусом в России, страна также может в ближайшем будущем столкнуться с сильной вспышкой эпидемии после Европы. Таким образом, в настоящее время нужно по-прежнему быть осторожными в отношении безопасности, чтобы снизить вероятность массового заражения.