Бишкек, , 14:17 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 марта, выступил с официальным обращением к жителям Киргизии в связи с тем, что в республике зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер констатировал, что «и на долю киргизстанцев выпало испытание по противостоянию и борьбе с коронавирусом», добавив при этом, что «ситуация в стране находится под полным контролем».

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«Наши медицинские работники имеют достаточную квалификационную подготовку, они знают, как нужно лечить этот недуг. У нас достаточно запасов продовольствия, лекарств и медицинских изделий», — сказал он.

Также Жээнбеков пообещал, что все попытки посеять панику и нарушить общественный порядок будут пресекаться, а за необоснованное повышение цен на продовольствие и лекарства будут привлекать к ответственности.

«Призываю вас не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности. Призываю всех киргизстанцев к гражданской ответственности! Только совместными усилиями и соблюдением жесткой дисциплины мы добьемся успеха!», — подытожил президент Киргизии.

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