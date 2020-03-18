Джалал-Абад, Киргизия, , 12:32 — REGNUM В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где были выявлены первые в республике случаи заражения коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации, передает «Kaktus.media».

Власти региона приняли решение запретить въезд граждан в Сузакский район, а также выезд с его территории, установив четыре милицейских блок-поста.

Помимо этого в районе усилили охрану общественного порядка, государственных и стратегических объектов, а также временно ограничили работу всех объектов с массовым скоплением людей.

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