Бишкек, , 06:55 — REGNUM Три первых случая инфицирования коронавирусом COVID-19 были выявлены в Киргизии, глава минздрава республики Космосбек Чолпонбаев 18 марта в ходе пресс-конференции.

Чолпонбаев добавил, что пациенты вернулись из Саудовской Аравии, куда отправились для совершения паломничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в столице Киргизии Бишкеке был введен режим повышенной готовности из-за опасности нового коронавируса. В городе ограничена работа госучреждений, предприятий общепита и проведение массовых мероприятий.

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