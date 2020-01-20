Москва, , 18:26 — REGNUM Внесенными в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправками в Конституцию повышается роль Конституционного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Так, КС по запросу президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых до их подписания главой государства.

Также КС в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции.

По запросу президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом, КС проверяет конституционность законов субъектов РФ до их подписания губернатором.

Глава КС и судьи КС назначается Совфедом по представлению президента РФ.

При этом сокращается число судей КС.

«Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя», — следует из документа.

Сейчас в Конституционном суде 19 судей.