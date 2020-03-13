Пекин, , 12:36 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отказался подтверждать версию о том, что коронавирус нового типа попал в город Ухань из-за американских военных. Он прокомментировал это предположение 13 марта на брифинге в Пекине.

Дипломат отметил, что в мире есть разные мнения об источнике вируса, разные версии выдвинуты и в США. Власти Китая полагают, что в этом вопросе важно мнение учёных.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта пресс-секретарь китайского МИД Чжао Лицзянь написал в микроблоге, что США должны «объясниться», так как именно американские военные могли завезти коронавирус в Ухань. Свои слова дипломат обосновал заявлением главы американского Центра контроля заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который сообщил об обнаружении коронавируса у некоторых скончавшихся в США от гриппа.

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