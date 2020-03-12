Пекин, , 12:30 — REGNUM Американские власти не должны перекладывать на Китай ответственность за пандемию коронавируса COVID-19, им стоит перестать показывать пальцами на других. Об этом заявил 12 марта официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, отвечая в ходе брифинга на критическое замечание помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена в адрес КНР.

Гэн Шуан упрекнул США за попытку «спихнуть ответственность на Китай» и оклеветать усилия китайского народа и правительства по борьбе с эпидемией. Он подчеркнул, что в мире признали удивительную скорость, находчивость и эффективность мер, предпринятых Китаем после вспышки коронавируса. Таким образом, Китай выиграл время, чтобы во всём мире смогли подготовиться к борьбе с заболеванием.

«Показывать пальцем на кого-либо — это неконструктивно», — сказал китайский дипломат.

Ранее, 11 марта, Роберт О'Брайен обвинил Китай в сокрытии масштабов вспышки коронавируса в Ухане. Это стоило мировому сообществу двух месяцев, которые могли быть потрачены на борьбу с распространением заболевания, заявил он.

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