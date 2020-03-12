Таллин, , 20:26 — REGNUM Проблемы в эстонской экономике, о которых ранее заявил министр финансов этой страны Мартин Хельме, накапливались еще с Нового года. Такое мнение ИА REGNUM высказал эксперт Института международных исследований МГИМО (у) МИД России Леонид Гусев, комментируя заявление Хельме о том, что экономика Эстонии вступила в кризис.

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По словам эксперта, есть несколько версий, почему экономический кризис коснулся Эстонии, которая на протяжении многих лет, даже после падения 2008 года, была сильнее двух других прибалтийских государств.

«Как ни парадоксально, если смотреть по цифрам, Эстония достаточно сильно стала зависеть от импорта из Китая. Также значительную долю ВВП Эстонии составляет туризм. Туда тоже ездило очень много китайских туристов. Сейчас, из-за развития эпидемии коронавируса поток туристов из Китая резко снизился. Снизился и поток туристов из ЕС, хотя сама Эстония является членом Евросоюза. По этим причинам доходы эстонского туристического бизнеса очень сократились», — рассказал Гусев.

Поэтому, полагает эксперт, очень сложно прогнозировать, что будет происходить с эстонской экономикой после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

«Непонятно, сколько будет продолжаться пандемия. Раньше ожидалось, что эпидемия закончится к апрелю или маю, но сейчас сказать сложно. В Китае объявили, что пик пройден, и что новых заражений, за исключением провинции Хубэй, нет. Но невозможно сказать, как будет развиваться ситуация в мире в целом. Мы видим, что Италия практически полностью закрыта, а так как это Евросоюз, ситуация в ней повлияет на каждую отдельную страну ЕС, на Эстонию в том числе. Это бывшая советская республика, Восточная Европа, и экономическая ситуация там намного более уязвима, чем в Западной Европе. Пока эпидемия не будет окончательно побеждена, нынешняя ситуация в стране будет сохраняться, и никто не может гарантировать, что она не коснется в том числе Латвии или Литвы», — подытожил Леонид Гусев.

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