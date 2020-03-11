Таллин, , 11:11 — REGNUM Экономика Эстонии вступила в кризис. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, передаёт 11 марта телерадиовещательная компания ERR.

Он отметил, что столь резкого падения не было с 2008 года. Более того, для европейских стран наступила ещё более сложная ситуация из-за выросшей за десять лет долговой нагрузки, безработицы, из-за ухудшения конкурентоспособности.

«Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул», — сказал Хельме.

В Эстонии резко сократятся балансы предприятий, а банки могут начать отзыв кредитов. Давать прогноз на два месяца, даже на две недели сложно, отметил министр.

Он подчеркнул, что урезание государственных расходов только усугубит спад, поэтому правительство к такой мере прибегать не будет.

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