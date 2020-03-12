Таллин, , 12:28 — REGNUM Кризис не объявляется по звонку, он наступает в соответствии с экономическими условиями. Такое мнение высказал ИА REGNUM российский историк и политолог Владимир Симиндей, комментируя заявление министра финансов Эстонии Мартина Хельме о том, что экономика страны вступила в кризис.

По словам эксперта, взаимоотношения с соседями, прежде всего с Россией, которые Эстония выстраивала в последние годы, в условиях кризиса окажут на экономику страны самое негативное влияние.

«Кризис охватит всех, но на тех, кто враждовал с соседями, он скажется самым негативным образом», — отметил Симиндей, добавив, что такое происходит, когда мелкие соседи враждуют с крупными.

Напомним, что ранее министр финансов Эстонии заявил, что показатели экономики страны резко упали. По его словам, балансы эстонских предприятий резко сократятся, а банки могут начать отзыв кредитов. Также он отметил, что в таких условиях сложно давать прогнозы даже на двухнедельную перспективу.

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