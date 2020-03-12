Бишкек, , 15:34 — REGNUM Правительство Киргизии должно провести с Россией переговоры о переходе на национальную валюту при расчетах за поставки российского газа и нефтепродуктов. С таким предложением выступил депутат Дастан Бекешев на заседании парламента, передает «24.kg».

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«Цены на газ, топливо рассчитываются в долларах. Экономика может не выдержать. С Россией тоже надо жестче разговаривать. Пусть будет расчет сом — рубль», — подчеркнул парламентарий.

Также народный избранник призвал правительство заняться балансировкой бюджета и сократить расходы, проводя тендеры по госзакупкам исключительно при возникновении острой необходимости.

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