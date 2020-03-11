Бишкек, , 16:19 — REGNUM Валютный рынок Киргизии стабилизируется уже в ближайшее время, а потому предельный курс доллара США будет 73 сома за $1, и, вероятнее всего, вскоре начнет снижаться. Об этом на пресс-конференции заявил председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов, передает «Комсомольская правда».

По его словам, благодаря стабильной экономической ситуации в странах, являющихся основными торговыми партнерами Киргизии, курс доллара в самой республике на протяжении трех последних лет держался на одном уровне.

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Однако, как отмечает глава финансового регулятора, массовая вспышка короновирусной инфекции, понижение учетной ставки федеральной резервной системы США, переток средств с развивающихся рынков на более развитые и ряд других факторов привели к его резкому росту.

Абдыгулов подчеркивает, что повысившийся за последние дни спрос на американскую валюту в Киргизии и государствах-партнерах республики связан преимущественно с психологическими факторами.

«Сейчас никаких проблем с покупкой и продажей доллара США в Киргизии нет», — утверждает руководитель нацбанка.

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