Бишкек, , 14:04 — REGNUM «В Киргизии наблюдается «естественная» реакция коммерческих банков и обменных пунктов на внешние колебания», — заявил на правительственном совещании председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов, комментируя резко увеличившийся курс доллара США в республике, передает пресс-служба правительства.

«Финансовый регулятор обладает достаточными резервами для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты», — утверждает глава нацбанка.

Участники совещания обсудили ситуацию на валютном рынке и в банковском секторе страны, а также принимаемые национальным банком меры по обеспечению стабильности курса национальной валюты в связи со снижением цен на нефть и негативными колебаниями на валютных рынках стран, являющихся основными торгово-экономическими партнерами Киргизии.

Особое внимание правительственные чиновники уделили основным рискам влияния внешних шоков на экономику республики и мерам по стабилизации уровня торгового баланса.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать и принимать действенные меры для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты, поддержания уровня экспорта киргизстанской продукции и борьбы со спекулятивным ростом цен.

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