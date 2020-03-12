Москва, , 12:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал всех депутатов, независимо от фракционной принадлежности, защитить депутата Валентину Терешкову («Единая Россия») и ее семью от нападок, в том числе на Западе, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Началась оголтелая кампания против нее. И призываю вас, мы должны быть порядочными, быть патриотами и быть людьми, которые отдают себе отчет, что атаки, которые идут на Терешкову, это атаки, которые идут на нашу страну», — заявил парламентарий.

Она внесла то предложение, которое делает наш страну сильнее, подчеркнул спикер Госдумы.

Запад не хочет, чтобы Россия была сильной, они видят, что поправка Терешковой позволяет президенту РФ Владимиру Путину избраться на пост главы государства после 2024 года, отметил Володин.