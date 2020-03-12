Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Ограничение на въезд в США из Европы, введённое в связи с распространением коронавируса, никак не затронет торговлю. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, поясняя прозвучавшие в телеобращении к нации высказывания.

«Ограничение останавливает людей, не товары», — пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что 30-дневное ограничение на поездки из Европы никоим образом не затронет торговлю, об этом должны знать все страны и предприятия.

В распространённом заявлении и.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа говорится, что ограничения на въезд не касаются постоянных резидентов и ближайших членов семей американских граждан. Они не распространяются и на иностранцев, которых США пригласили в страну для борьбы с коронавирусом, членов экипажей авиалайнеров и морских судов, официальных лиц и представителей международных организаций, включая НАТО, указано в обнародованной после выступления Трампа прокламации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Трамп объявил, что США с 13 марта приостанавливают на 30 дней все поездки из Европвы в США. Исключение сделано для Великобритании.

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