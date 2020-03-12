Вашингтон, , 05:31 — REGNUM США вводят месячный запрет на въезд иностранных граждан, прибывающих из всех европейских стран, кроме Великобритании, из-за вспышки распространения в Европе коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своём телевизионном обращении к согражданам вечером 11 марта.

«Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу в полночь», — заявил Трамп.

По его словам, эти ограничения не распространяются на Великобританию и американских граждан, которые должны будут проходить соответствующую проверку.

Трамп также отметил, что допускает возможность отменить ограничения на въезд в США лиц из КНР и Южной Кореи раньше, чем это планировалось, в связи с улучшением в этих странах ситуации с коронавирусной инфекцией.

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