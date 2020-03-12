Вашингтон, , 01:48 — REGNUM 1162 человек заболели коронавирусом COVID-19 на территории США, их них — 37 скончались, 11 марта передает телекомпания CNN со ссылкой на информацию от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Ранее сообщалось о 938 подтвержденных случаях инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в столице США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице США ввели режим ЧС из-за коронавируса